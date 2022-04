In queste settimane stiamo seguendo la vicenda della legge cosiddetta “Don’t Say Gay”, recentemente passata in Florida, e in particolare del modo in cui la Disney si è comportata a riguardo. Il motivo è presto detto: la major e lo stato della Florida hanno un legame strettissimo, e questo comporta che le decisioni dell’una possano avere un impatto sull’altro e vice versa.

Qualche giorno fa abbiamo segnalato che dopo che il governatore Ron DeSantis ha firmato definitivamente la legge, la Disney ha diramato un comunicato dicendo che il suo obiettivo ora “sarà far sì che questa legge venga abrogata o contestata nei tribunali”, impegnandosi a “supportare le organizzazioni nazionali o statali che lavorano in questo senso”.

Ebbene, a queste parole DeSantis ha risposto molto duramente, affermando che presto potrebbe decidere di togliere i “privilegi speciali” che sono stati concessi alla major, riferendosi a una legge statale del 1967 che creava un distretto speciale nell’area di Walt Disney World permettendo all’azienda di autogovernarsi in molte delle sue operazioni:

Qualcuno ha detto: “Hey, la Disney ha questo trattamento speciale. Non dovresti vendicarti contro di loro, visto che si sono espressi riguardo questa legge rendendola un argomento demagogico?” Ebbene, non credo alle vendette, ma penso che di base io non supporto leggi che prevedano trattamenti speciali. Solo e unicamente perché una compagnia è potente e detiene tantissimo potere. […] La Disney ha perso buona parte della spinta che aveva una volta, e onestamente penso che sia positivo per il nostro stato. Questo stato dovrebbe essere governato dall’interesse delle persone, non dovrebbe esserci un’organizzazione in grado di dettare le politiche in certi ambiti, come invece hanno sempre fatto in questi anni. Se riusciremo a impedirglielo, sarà un bene per la Florida”.

Mercoledì un legislatore dello stato della Florida ha scritto su Twitter che è in discussione l’abrogazione della denominazione di distretto speciale nell’area di proprietà della Disney:

Se la Disney vuole abbracciare l’ideologia woke, allora sembra giusto che si facciano regolare dall’Orange County.

Il riferimento è al fatto che la major, nel corso dell’ultimo anno, ha iniziato a spostare tutte le sue attività legate ai parchi dei divertimenti (anche a livello amministrativo) in un nuovo, gigantesco campus costruito nei suoi spazi in Florida. Nello stato, la Disney impiega circa 80 mila persone: il giro d’affari (e di tasse) mosso dall’azienda e dai suoi parchi in Florida è immenso, ed è uno dei motivi per cui riesce ad avere una simile influenza sul governo.

La Disney è stata nell’occhio del ciclone per alcune settimane per non essere intervenuta pubblicamente subito contro questa legge: il CEO Bob Chapek inizialmente ha detto di non volersi sbilanciare politicamente, ma investito dalle proteste dei propri dipendenti ha cambiato completamente atteggiamento, arrivando anche a pubblicare una lettera di scuse. Nel frattempo, alcuni impiegati dei vari reparti della Disney hanno organizzato dei sit-in. Dopo le polemiche, Chapek ha annunciato (tra le altre cose) che l’azienda smetterà di finanziare i partiti politici.

Fonte: Deadline