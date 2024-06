Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna, commedia ambientata nel contesto dello storico allunaggio NASA dell’Apollo 11 (GUARDA IL TRAILER), arriverà al cinema il prossimo 11 luglio. Come protagonisti troviamo Scarlett Johansson e Channing Tatum, alla regia Greg Berlanti, produttore e sceneggiatore di lunga data per tre volte soltanto passato in precedenza dietro la macchina da presa (l’ultima per Tuo, Simon). In un’intervista con CB, quest’ultimo ha spiegato cosa lo ha attratto del progetto:

Quando faccio queste cose, è un impegno quotidiano. Si tratta di un lavoro di due anni, date le sue dimensioni. Deve essere la storia giusta per me. Non sono un regista per natura. Non mi sveglio ogni giorno pensando: “Che cosa devo dirigere oggi?“. Sono un narratore, quindi sono attratto dalle storie. Ho letto questa sceneggiatura di Rose Gilroy. Mi ha ricordato quando ero bambino e andavo al cinema negli anni ’80 ogni fine settimana, quando facevamo un viaggio e vedevamo i film che si affrontavano l’uno con l’altro. Era incredibile quello che c’era in giro ed erano tutti originali. [Ho apprezzato che Fly Me to the Moon] fosse una storia originale per il pubblico. Mi sembra che il pubblico oggi ne ha sempre più bisogno. Il solo fatto che Scarlett volesse dare peso al suo ruolo di produttrice e poi anche di attrice dietro a una storia originale di queste dimensioni e di questa portata, mi ha portato a pensare che fosse un’esperienza unica nella vita che non potevo lasciarmi sfuggire. È stato chi era coinvolto [a convincermi ad accettare la regia]. Una persona come Scarlett, sapendo il tipo di attore con cui avrei potuto lavorare.

Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna – La trama

Assunta per rilanciare l’immagine pubblica della NASA, Kelly Jones (Johansson), ragazza prodigio del marketing, si scontrerà con Cole Davis (Tatum), direttore del programma di lancio, creando scompiglio nel suo già difficile compito. Quando la Casa Bianca ritiene che la missione sia troppo importante per fallire, Kelly Jones viene incaricata di inscenare un finto sbarco sulla Luna come piano di riserva. A quel punto il conto alla rovescia inizia davvero…

Il film è stato acquistato da Apple per 100 milioni e sarà distribuito nei cinema dalla Sony.

