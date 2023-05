Durante un’ospitata per il podcast di Michal Rosenbaum Inside of You, Frank Grillo ha raccontato di uno spiacevole incidente sul set di Come ti ammazzo il bodyguard 2.

“Ho dato a Ryan Reynolds un pugno in faccia” ha ammesso, prima di condividere i dettagli della sequenza.

“C’è una scena in cui leghiamo Ryan [Reynolds], Sam [Jackson] e Salma [Hayek], con le mani dietro la schiena. Io arrivo per interrogarli visto che sono il detective. Lui come sempre inizia a parlare a vanvera e così lo colpisco in faccia, avete presente la scena? Prima di girarla, lui mi dice: ‘Grillo, non darmi un pugno in faccia’. Io gli dico: ‘Fratello, faccio pugilato da quando ho 11 anni. No che non ti colpisco. Tu non sporgerti in avanti’. Primo ciak, lo colpisco dritto sul mento“.

