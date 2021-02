è tornato a parlare del suo ruolo di Crossbones nell’Universo Cinemamtografico Marvel sostenendo che per lui sarebbe “finita”.

“Hanno chiuso con me” ha raccontato l’attore a Variety. “Visto come sono state raccontate le cose e quanto sono diventate grandi, Crossbones non poteva far parte del futuro degli Avengers“.

Ascolteremo nuovamente l’attore in un prodotto Marvel nella serie Disney+ intitolata What If.

L’idea della serie trae ispirazione da una serie a fumetti che esplora proprio versioni alternative di punti fermi nella storia della Marvel. La prima puntata della serie animata sarà incentrata su Peggy Carter, e racconterà cosa sarebbe successo se fosse stata lei ad assumere il siero del supersoldato al posto di Steve Rogers. Ma a quanto pare ci sarà anche un episodio in cui Iron Man incontrerà il Gran Maestro.