In una recente apparizione al podcast The Beard and the Bald , il leggendario fumettistaè tornato a parlare del suo essere stato fonte d’ispirazione per i cinecomic di

Ecco le sue parole in merito:

Devo dire che sono ormai trascorsi diversi anni da quando questa cosa è cominciata, no? Inizialmente la mia reazione è stata all’insegna di una certa territorialità. Ora che è trascorso del tempo e ho respirato profondamente e ho allargato la mia visione in merito ti posso dire che è grandioso. Ho avuto questa idea per Il Ritorno del Cavaliere Oscuro ed è stato praticamente il botto iniziale che ha dato il via alla mia carriera. Da quel giorno in poi ho assistito a una proficua collaborazione a doppio senso di marcia fra questi due ambiti. E mi pare una relazione salutare.

In realtà, nel 2016, anche noi di BadTaste abbiamo avuto l’onore di chiacchierare con Frank Miller (LEGGI L’INTERVISTA) e di fargli un paio di domande analoghe.

Ecco com’era andata:

Come ultima domanda: il cinema ha attinto a piene mani dal tuo Batman, a cominciare dal film di Tim Burton del 1989 fino a Zack Snyder passando, logicamente, per Christopher Nolan…

Sai, stiamo parlando di Batman e Superman. Quindi tanto io, quanto gli altri autori, stiamo tutti collaborando a una specie di opera collettiva. Un lavoro in cui ti becchi tutti i benefit di quelli che ci hanno messo mano prima di te. E lo stesso accadrà a quelli che verranno dopo di me e gli altri che ci stanno lavorando adesso. È questo il concetto principale.

Non posso mettermi a guardare il Batman di Tim Burton e gli altri e pensare: “Oh, hanno fatto un rip-off dei miei lavori!”. Perché io stesso ho lavorato con icone che non sono farina del mio sacco. Creare avventure per Batman o Superman equivale a stipulare questa sorta di patto. La prima cosa che mi passa per la testa quando entro al cinema per vedere questi film è: “Spero proprio che sia valido e che non faccia sì che le persone pensino qualcosa di negativo sui fumetti!”.

Ma quindi ti sono piaciuti questi film?

Assolutamente sì! Penso che Wonder Woman abbia letteralmente rubato la scena [in Batman v Superman: Dawn of Justice – NdR]