I fratelli Russo sono attualmente impegnati nella promozione stampa di The Gray Man, il film con Chris Evans e Ryan Gosling, la pellicola che sarà dal 13 luglio nei cinema e dal 22 luglio in streaming esclusivo su Netflix.

In una chiacchierata fatta con la sezione intrattenimento dell’Associated Press i fratelli Russo hanno ammesso che sarebbero disponibilissimi a tornare a lavorare con i Marvel Studios, magari dirigendo un film degli X-Men.

Joe Russo, quando la testata ventila questa ipotesi, nello specifico dice:

Siamo sempre disponibili a tornare a lavorare con loro. Amiamo tutte le persone che lavorano da quelle parti. Kevin Feige, Louis d’Esposito, Victoria Alonso, gli attori. Ora come ora ci stiamo focalizzando sulla nostra AGBO. Il nostro calendario delle uscite è parecchio fitto. The Electric State, Battle of the Planets, The Gray Man… siamo curiosi di vedere come andrà The Gray Man. Speriamo che al pubblico possa piacere.