è morto all’età di 79 anni. Il decesso, comunicato oggi dal suo publicist, sarebbe però avvenuto domenica 8 maggio e non sono state rese note le cause della morte.

Nato il 30 dicembre del 1942 a San Diego, in California, da una famiglia con origini scozzesi, irlandesi e cherokee, Fred Ward è stato uno storico caratterista che ha preso parte a numerosissime pellicole, alcune delle quali definibili, senza ombra di dubbio, come veri e propri cult. Basti pensare a I guerrieri della palude silenziosa (Southern Comfort), il film del 1981 diretto da Walter Hill, Tremors o Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale dove ha vestito i panni di Rocco Dillon. Il suo esordio cinematografico è avvenuto nel 1979 con Fuga da Alcatraz, il capolavoro di Don Siegel con Clint Eastwood in cui ha vestito i panni di John Anglin.

