Ci siamo: si terranno domani le anteprime diorganizzate da BadTaste in collaborazione con Disney in quattro città d’Italia, e oggi ne approfittiamo per è ancora possibile accreditarsi per ottenere gli ultimi posti disponibili.

Il film con Ryan Reynolds, Jodie Comer e Taika Waititi arriverà nei cinema di tutta Italia l’11 agosto, ma i lettori di BadTaste potranno vederlo in anteprima il 6 agosto in compagnia dei propri amici, riservando fino a 4 posti, in 4 città: Milano, Roma, Napoli e Bari.

A chi si è già prenotato ma pensa di non venire più chiediamo di cancellare la prenotazione, mentre per chi volesse partecipare basta cliccare il link sottostante (prenotatevi solo se siete davvero sicuri di partecipare, per non togliere la possibilità ad altri lettori di riservare il proprio posto).

Le proiezioni saranno gestite in totale sicurezza, rispettando le disposizioni covid-19, e in particolare:

Tutti gli ospiti dovranno essere muniti del GREEN PASS e di carta di identità e dovranno arrivare al cinema circa 30 minuti prima dello spettacolo per le verifiche.

e di e dovranno arrivare al cinema circa per le verifiche. Anche se si procede con la prenotazione per gruppi (più di una persona) in sala non sarà possibile sedere accanto agli accompagnatori, in quanto i posti saranno assegnati uno sì e uno no in modo automatico.

Il numero di telefono è obbligatorio in ottemperanza alle disposizioni per la pandemia.

La data è quella di venerdì 6 agosto, e i cinema dove si svolgeranno le anteprime sono:

MILANO – UCI Bicocca – Sala 16 | ore 20:30

ROMA – UCI Porta di Roma – Sala 8 | ore 20:30

NAPOLI – UCI Casoria – Sala 11 | ore 20:30

BARI – Multicinema Galleria | ore 21:00

Cosa aspettate? Prenotate i vostri posti qui sotto!

Free Guy è una nuova commedia d’azione con Ryan Reynolds basata sulla sceneggiatura di Matt Lieberman presente nella Black List del 2016. In Italia uscirà l’11 agosto, negli USA il 13. La storia è incentrata su uno sportellista bancario (Ryan Reynolds) che si rende conto di essere un NPC (personaggio non giocabile) all’interno di un videogioco open world chiamato Free City. A quel punto si allea con l’avatar di un umano per cercare di salvare sia il videogioco che il mondo. Jodie Comer sarà l’avatar dell’umano (una programmatrice che ha sviluppato il gioco ma che si è vista sottrarre la proprietà intellettuale), nota con il nome di Molotov Girl, mentre Joe Keery sarà un programmatore che trama nell’ombra.