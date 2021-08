Free Guy: le comparse al centro di un nuovo video dal backstage

LEGGI ANCHE – Free Guy: Ryan Reynolds rivela che la Disney vuole ufficialmente un sequel

I personaggi in secondo piano hanno una certa importanza in, action comedy arrivata da circa una settimana nelle sale.

E per l’occasione lo stesso Ryan Reynolds ha condiviso in rete un interessante video incentrato proprio sui personaggi in secondo piano che vediamo nel lungometraggio (e qualche piccolo cammeo).

Potete vedere il video qua sotto:

Free Guy è una nuova commedia d'azione con Ryan Reynolds basata sulla sceneggiatura di Matt Lieberman presente nella Black List del 2016. In Italia uscirà l'11 agosto, negli USA il 13. La storia è incentrata su uno sportellista bancario (Ryan Reynolds) che si rende conto di essere un NPC (personaggio non giocabile) all'interno di un videogioco open world chiamato Free City. A quel punto si allea con l'avatar di un umano per cercare di salvare sia il videogioco che il mondo. Ecco la breve sinossi di del film: Free Guy racconta la storia di un solitario impiegato impiegato di banca che scopre di essere il personaggio secondario del video game Free City. Jodie Comer sarà l'avatar dell'umano (una programmatrice che ha sviluppato il gioco ma che si è vista sottrarre la proprietà intellettuale), nota con il nome di Molotov Girl, mentre Keery sarà un programmatore che trama nell'ombra. Del cast fanno parte Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

FONTE: Ryan Reynolds/Facebook