vince il weekend negli Stati Uniti e, insieme ad altre due pellicole con ampia distribuzione, rivoluziona la classifica al box-office. Crescono gli incassi complessivi, passando dai 62 di una settimana fa ai 72 di questa.

Il film con Ryan Reynolds incassa ben 28.4 milioni di dollari in 4.165 cinema, il 29% dei quali in cinema cosiddetti PLF (incluso il circuito IMAX): un risultato al di sopra delle aspettative. La settimana scorsa, infatti, si ipotizzava un incasso di 20/25 milioni di dollari, e nel corso del weekend (dopo i dati incoraggianti di venerdì) ci si è spinti sui 26 milioni di dollari. Rispetto a quanto capitato con altre pellicole recenti che hanno perso terreno nel corso del weekend anche per via del lancio ibrido in streaming, Free Guy è il primo film Disney da oltre un anno a uscire con una finestra cinematografica esclusiva di 45 giorni, e sembra che la scelta abbia fatto bene agli incassi. Non vanno dimenticate nemmeno le recensioni positive, l’ottimo passaparola (con un CinemaScore A) e una campagna marketing martellante soprattutto sui social.

Fuori dagli USA Free Guy è uscito in 14 territori incassando altri 22.5 milioni di dollari (di cui 3.4 nel Regno Unito), per un totale di circa 51 milioni di dollari complessivi.

Seconda posizione per Don’t Breathe 2, anche in questo caso con un incasso al di sopra delle aspettative iniziali (forse favorito dall’esclusiva in sala): 10.6 i milioni incassati dalla pellicola, che però sono comunque distanti dall’esordio da 26.4 milioni del primo film nel 2016 (chiuse la sua corsa a quasi 90 milioni, con un budget di 10).

Tiene bene Jungle Cruise, che perde il 43% e incassa altri 9 milioni di dollari: il film Disney sale così a 82 milioni di dollari negli Stati Uniti, che diventano 154 in tutto il mondo.

Apre al quarto posto Respect, il biopic di Aretha Franklin con Jennifer Hudson incassa 8.8 milioni di dollari. Anche in questo caso, l’esclusività della sala potrebbe aver spinto gli incassi sopra le aspettative iniziali.

Brutte notizie invece per The Suicide Squad: il cinecomic della Warner Bros. crolla del 70% al quinto posto con altri 7.7 milioni di dollari, per un totale di soli 42.9 milioni di dollari in dieci giorni. Nel resto del mondo le cose non vanno meglio: a livello globale il film non ha ancora raggiunto i 120 milioni di dollari, e ne è costati 185. Sembra insomma che la disponibilità su HBO Max in questo caso abbia contribuito a far rimanere i fan a casa.

INCASSI USA 13/15 AGOSTO 2021

FREE GUY – $28,400,000 / $28,400,000 DON’T BREATHE 2 – $10,600,000 / $10,600,000 JUNGLE CRUISE – $9,000,000 / $82,142,554 RESPECT – $8,806,106 / $8,806,106 THE SUICIDE SQUAD – $7,750,000 / $42,884,747 OLD – $2,400,000 / $42,957,640 BLACK WIDOW – $2,000,000 / $178,199,531 STILLWATER – $1,300,000 / $12,542,695 THE GREEN KNIGHT – $1,163,401 / $14,738,256 SPACE JAM 2 – $1,115,000 / $68,082,738

Fonte: BOM