Ne Il fuggitivo, cult uscito nel 1993, Tommy Lee Jones pronuncia una battuta rimasta celebre: “Non me ne frega niente!“. Nel film, Harrison Ford interpreta il dottor Richard Kimble, un uomo accusato di aver ucciso la moglie che deve fuggire dalle autorità per provare a catturare il vero assassino, mentre Jones è Samuel Gerard, poliziotto sulle sue tracce. A un certo punto della storia, i due si incontrano in un condotto di scarico di una diga, in cui Lee dice la sua famosa frase dopo che il personaggio di Ford dichiara: “Non ho ucciso mia moglie“.

Per celebrare il trentesimo anniversario dell’uscita del film, il suo regista, Andrew Davis, ha concesso un’intervista al canale Youtube Jake’s Takes, dove ha rivelato l’origine della battuta. Ecco le sue parole:

Ora che c’è così tanta attenzione per il 30° anniversario, sto leggendo ogni punto di vista diverso a riguardo. Harrison pensava che ci fossero pagine e pagine di dialogo che avevamo scartato, altri dicevano che sapevo che era la battuta giusta e quando l’ha pronunciata, ho detto “Taglia”. Dru Anne Carlson, che supervisionava la sceneggiatura, era a Chicago e dice: “Ricordo che Tommy mi ha detto: ‘Tutto quello che devo dire è: ‘Non me ne frega niente‘”.

