Sono in arrivo delle nuove figure Funko POP! della linea Ad Icons!

Più precisamente si tratta di una nuova linea (già lanciata in passato) di figure della linea POP! (che comprende anche dei peluche) che ripropongono le mascotte e non solo di popolari marchi di cibarie e affini.

La nuova wave comprenderà maschi come Kraft Macaroni & Cheese, White Castle, Hot Tamales, Post Fruity Pebbles cereal, Tapatio, Pringles.

È possibile preordinare le figure su entertainmentearth.com. Potete vedere alcune delle immagini dei prodotti qua sotto:

Tra le ultime figure POP! annunciate ricordiamo quelle di Frances “Baby” Houseman e a Johnny Castle, iconici personaggi di Dirty Dancing – Balli proibiti e anche quella di Mechagodzilla da Godzilla Vs. Kong, oltre alle figure basate su serie televisive come The Falcon and the Winter Soldier o Seinfeld.

FONTE: ComicBook.com