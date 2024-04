Sul palco della CinemaCon 2024, George Miller ha parlato di Furiosa: A Mad Max Saga, che arriverà nei cinema italiani il mese prossimo.

“Questo film copre 16-18 anni di storia” ha spiegato il regista, che ha parlato della genesi del progetto.

“Per raccontare la storia di Fury Road, che si svolge in un tempo ridotto, tre giorni e due notti, dovevamo fare i conti con molta esposizione” ha raccontato. “Dovevamo capire tutto quello che vedevamo sullo schermo. Non solo la storia di ogni personaggio, ma di ogni oggetto di scena, veicolo, gesto. Abbiamo scritto la storia di Furiosa nei 15-16 anni di vita prima di incontrarla in Fury Road. Abbiamo scritto la storia di Max dell’anno precedente rispetto agli eventi del film, molti altri dettagli su chi fosse Immortan Joe e così via. Una era una sceneggiatura, Furiosa, l’altra era una novella. Lo abbiamo fatto per gli attori e nello specifico per la troupe, in modo che capissero l’origine di ogni cosa“.

Ha poi aggiunto:

Quando Fury Road ha avuto successo, ci siamo detti: “Adesso tocca a Furiosa”, ed eccoci qui, abbiamo finito la settimana scorsa.

George Miller talks about hatching the story of Furiosa #CinemaCon pic.twitter.com/bJEfBEAZOw — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 8, 2024

La pellicola, con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà al cinema il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà il 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

