L’anno prossimo, a nove anni di distanza da Mad Max: Fury Road, il mondo post-apocalittico ideato da George Miller tornerà al cinema con Furiosa, il prequel interpretato da Anya Taylor-Joy nei panni – più giovani – del personaggio già interpretato da Charlize Theron e Chris Hemsworth in quelli del villain.

Ospite del podcast di Total Film, Anya Taylor-Joy è tornata a parlare di come Furiosa andrà a differenziarsi da Mad Max: Fury Road.

L’aspetto principale di cui abbiamo discusso George Miller ed io è relativo al fatto che Fury Road è, appunto, un road movie che si svolge, grossomodo, nell’arco di tre giorni. Sei diretto in un posto, poi ti giro e torni indietro. Questo è più un racconto epico che copre un periodo maggiore di tempo e ti fa conoscere meglio Furiosa. Un personaggio che amo tantissimo. È stata un’esperienza letteralmente sbalorditiva e George è davvero il migliore. Spero che il pubblico possa apprezzarlo.

L’uscita di Furiosa è prevista per il 24 maggio 2024. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Questa la sinossi:

Mentre il mondo cade, la giovane Furiosa viene rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri e finisce nelle mani di un’orda di motociclisti condotti dal signore della guerra Dementus. Sfrecciando nelle terre desolate, si imbattono nella Citadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni entrano in guerra per il dominio, Furiosa deve sopravvivere ai tanti ostacoli mentre trova i mezzi per tornare a casa.