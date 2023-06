Manca ancora un anno all’arrivo nei cinema di Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road con Anya Taylor-Joy (nei panni della versione più giovane del personaggio già interpretato da Charlize Theron) e Chris Hemsworth (che sarà il villain della pellicola).

Ma è proprio Chris Hemsworth che, nel corso di un profilo su GQ, getta altra benzina sul fuoco della curiosità e dell’aspettativa definendo la sua partecipazione a Furiosa come l’esperienza migliore della sua carriera:

Sono entrato a far parte di quel film che ero esausto. Pensavo: ‘Come farò a sopravvivere a tutto questo?’. Nella prima settimana di prove con [Miller], all’improvviso c’è stato un risveglio della mia energia creativa… È stata, di gran lunga, la migliore esperienza della mia carriera e qualcosa di cui mi sento più orgoglioso. Mi ha fatto pensare che non è il lavoro stesso a essere estenuante, ma che tipo di lavoro è, quanto sono coinvolto in esso e se rappresenta una sfida nella giusta modalità… Sono alla ricerca di altri George Miller. O di più di George Miller. Se vorrà avere di nuovo a che fare con me.