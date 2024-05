Questa mattina sono usciti i primi commenti della stampa internazionale a Furiosa: A Mad Max Saga, ma qualche ora dopo anche il regista Edgar Wright ha pubblicato un lungo commento al film di George Miller che la prossima settimana verrà presentato al Festival di Cannes.

Si tratta di un importante endorsement da parte di un collega ma soprattutto di un cinefilo, che sottolinea le qualità del film con grande entusiasmo. Vi riportiamo la nostra traduzione:

Sebbene io sappia bene cosa ci vuole per fare un film, ancora non riesco a capire come faccia il Dr. George Miller a fare i suoi.

Ho avuto la fortuna di vedere Furiosa un mese fa, e mi sto ancora riprendendo dall’idea che esistano film come quello. È così intricato, dettagliato, immersivo. La pianificazione e l’amore che sono stati messi nella messa in scena, nella suddivisione, nel design sono semplicemente irreali. Tanto di cappello a George e al suo team per averci offerto 45 anni di cinema viscerale così ricco di immaginazione.

Inoltre, il sottotitolo A Mad Max Saga, non è sbagliato in quanto questo è un film sulla vendetta, non un film su un inseguimento come Fury Road. Il paragone più simile è con qualcosa come Ben Hur – dove la sete di rivincita brucia all’interno per anni e si risolve (no spoiler) con la più dolce delle vendette. Cineasti e fan usciranno dal cinema con la testa che gira. Mi sono sentito sia ispirato che invidioso! A un certo punto, durante una scena d’azione a metà film, mi sono girato verso un amico e ho detto: “Ma come ca**o fa a fare tutto questo?”

E, ovviamente, il cast è incredibile. Chris Hemsworth non è mai stato più bravo, Tom Burke ha una presenza meditabonda e aspra che ricorda il Road Warrior originale, e Anya… sono entusiasta e orgoglioso di vederla illuminare così lo schermo.

A marzo 2020, letteralmente 48 prima che la pandemia ci costringesse al lockdown, mi trovai a cena con George Miller a Londra: gli avevo appena mostrato un primo montaggio di Ultima notte a Soho. Mi chiese se Anya sarebbe stata una buona scelta per Furiosa, e io risposi: “Sì, sì! È una stella, sceglila ora!” Le scrissi un messaggio, quella sera, dicendole di aspettarsi una chiamata da George Miller, e sono così entusiasta di vedere i risultati quattro anni dopo. Che corsa, vi piacerà!