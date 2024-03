Dopo mesi di speculazioni, è ora ufficiale: Furiosa: a Mad Max Saga sarà presentato alla 77 esima edizione del Festival di Cannes.

Il film verrà presentato fuori concorso, alla presenza del regista George Miller e dei protagonisti Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke il 15 maggio. Nove anni fa, lo ricordiamo, la Warner Bros. portò proprio a Cannes Mad Max: Fury Road, e proprio al festival il blockbuster iniziò il suo percorso di successo che lo portò a diventare un cult e vincere sei premi Oscar.

GUARDA – Il nuovo trailer

Il nuovo capitolo della saga uscirà in Francia il 22 maggio, in Italia il 23 e negli USA il 24.

“L’idea di questo prequel è con me da più di un decennio”, commenta Miller. “Non potrei essere più entusiasta di tornare al Festival di Cannes – assieme ad Anya, Chris e Tom – per condividere Furiosa: A Mad Max Saga. Non c’è un posto migliore della Croisette per vivere questo film con il pubblico su un palco mondiale”.

“Mad Max è una cronaca del collasso sociale e ambientale che gioca con i codici del genere per esplorare questi temi, inizialmente visionari e ora crudelmente attuali,” ha commentato il Festival. “Originariamente girato nell’entroterra australiano, questo ‘Western su ruote’ rivisitato descrive un mondo distopico dove velocità e movimento sono tanto sinonimi di energia vitale quanto di morte a causa dell’esaurimento delle risorse, offrendo allo spettatore una dose di adrenalina raramente eguagliata sul grande schermo.”

La 77esima edizione del Festival di Cannes si terrà dal 14 al 25 maggio 2024. Greta Gerwig sarà presidente del Concorso.

