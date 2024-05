George Miller vorrebbe che in futuro Hideo Kojima realizzasse un gioco ambientato nel mondo di Mad Max.

In un’intervista con GAMINGBible al regista sono state chieste possibili novità sulle potenziale di un altro gioco Mad Max in futuro, Miller ha risposto candidamente che il gioco del 2015 non era proprio quello che voleva e ha indicato Hideo Kojima come possibile autore di un futuro progetto:

Sono una di quelle persone che preferisce non fare qualcosa a meno che tu non possa farlo al massimo livello, o almeno provarci. Ho appena parlato con Kojima-sam, che è venuto direttamente dal Giappone, se accettasse la cosa mi farebbe piacere, ma ha così tante cose fantastiche nella sua testa che non glielo chiederei mai. Ma lui potrebbe davvero farcela.

Kojima aveva già lodato Furiosa e il lavoro di George Miller, potete trovare l’articolo qui.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke è nelle sale italiane da oggi 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

