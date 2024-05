Riportiamo spesso e volentieri le “recensioni” cinematografiche o televisive che il leggendario game designer giapponese Hideo Kojima affida al suo profilo Twitter. A volte sono più lunghe e articolate come quella che, recentemente, ha condiviso su Godzilla e Kong: il nuovo impero, altre invece, come quella su Ghostbusters: minaccia glaciale, sono decisamente più sintetiche.

Poi, in una categoria a parte, ci sono i film di George Miller, come il recente Furiosa, per cui Hideo Kojima ha una vera e propria venerazione.

Difatti, dopo aver visto il nuovo capitolo della saga di Mad Max, Hideo Kojima ha diffuso un tweet all’insegna dell’entusiasmo più totale.

Ecco cos’ha scritto:

Ho ammirato Furiosa: a Mad Max saga questa mattina. Questo film, che supera facilmente i vari “MAD” e persino il più recente “FURY”, è al suo “MAX” (capolavoro)! Da quando ho visto il primo film a 16 anni, George Miller mi ha salvato, incoraggiato e cambiato il modo di vivere innumerevoli volte. Lui è il mio Dio, e la saga che racconta è la mia Bibbia.

Poi ha aggiunto anche:

Questa mattina ho visto Furiosa: a Mad Max saga e ancora non riesco a contenere la mia eccitazione, così ho rivisto “Mad Max: Fury Road”. Al momento dell’uscita, ho visto “Fury Road” 17 volte al cinema. Se includo Blu-ray, TV e proiezioni in volo, l’ho visto almeno 30 volte.

