George Miller ha già svelato che, in Furiosa, ci sarà anche un breve, fugace cameo di Mad Max (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Come previsto però, il personaggio non sarà interpretato da Tom Hardy, ma da Jacob Tomuri, attore e stuntman neozelandese che, in Mad Max: Fury Road, ha lavorato come controfigura della star (partecipando anche in tandem con Hardy a svariate interviste promozionali).

Spiega George Miller che:

Nel film sarà Jacob Tomuri, che era ila controfigura di Tom Hardy in Fury Road. Ha anche fatto alcuni altri stunt. È uno stuntman neozelandese, e stava lavorando ad alcuni altri stunt sul film, e ho pensato, “Chi meglio di lui?”.

Ricordiamo che il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà nelle sale il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia dal 23 maggio. Noi lo vedremo in anteprima a mezzanotte ad Arcadia Cinema di Melzo: prenota il tuo posto!

Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto.

FONTE: Screen Rant

Classifiche consigliate