Una utente di Reddit ipotizza il futuro di Thor dopo Avengers: Secret Wars

Durante l’ultimo San Diego Comic-Con, la Marvel ha annunciato ufficialmente i suoi piani per la Fase 5 e la Fase 6 del suo Universo Cinematografico, che includerà Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, a conclusione della saga del Multiverso.

Quale destino toccherà agli storici personaggi del franchise in seguito è ancora ovviamente poco chiaro, ma di recente una utente su Reddit ha formulato un’interessante teoria che riguarda Thor il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, che permetterebbe anche di giustificare l’invecchiamento del suo interprete.

Eccola di seguito:

Nei fumetti, Thor e Odino sono titoli detenuti da chi detiene rispettivamente la Forza di Thor e la Forza di Odino, ciascuno dei quali è un potere degli Skyfathers. Con la morte di Odino e l’avvicinarsi della “data di scadenza” di Chris Hemsworth (diventa sempre più difficile mascherare il suo invecchiamento, cosa che il dio immortale del tuono non dovrebbe fare), sarà necessario trovare un modo per farlo rimanere nel giro ma spiegare il suo aspetto più vecchio.

Avrebbe perfettamente senso far ascendere l’attuale Thor al ruolo di Odino, come avviene nei fumetti. Questo non solo permetterebbe a un giovane esordiente di passare al ruolo di Thor, ma fornirebbe anche una recluta per i Young Avengers nella Fase 6 o nella Fase 7. E giustificherebbe un look più vecchio e maturo per Hemsworth.