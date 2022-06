Durante una conferenza stampa per Thor: Love and Thunder (via /Film), Kevin Feige ha parlato del futuro del Dio del tuono dei Marvel Studios.

Il presidente dei Marvel Studios non crede che il quarto film con Chris Hemsworth debba segnare necessariamente la fine del personaggio:

Ci sono queste cose chiamate fumetti che contengono molte storie, sono il posto da dove vengono le nostre.

E se ti chiedi: “Ho raccontato tutte le grandi storie dei fumetti?”, la risposta è no. Ce ne sono tante, anche perché ho sempre detto che il motivo che abbiamo per continuare a raccontare altre storie è per portare avanti il personaggio e per continuare a portare avanti l’esperienza con l’attore che lo incarna. Penso a tutti i nostri attori non a come dei personaggi singoli, ma a come dei giocatori Marvel, che possono crescere, evolversi e cambiare. Se usiamo i fumetti come guida, ci sono moltissime altre incarnazioni di Thor che dobbiamo ancora vedere.