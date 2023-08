Durante un’intervista con ComicBook.com, il volto di Wonder Woman Gal Gadot ha parlato di Superman: Legacy e del passaggio di testimone del ruolo da Henry Cavill a un altro attore, ovvero David Corenswet.

L’attrice si è detta molto emozionata:

Ho visto che hanno cominciato a fare vari provini, ma non so chi ha avuto il ruolo. A quanto ho capito, tutti sono stati bravissimi e hanno mostrato tanto talento. Sono così felice per loro, è un ruolo enorme e rappresenta un inizio così emozionante per ogni attore. Auguro a chiunque l’abbia ottenuto ogni fortuna, goditi la corsa.