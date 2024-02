Uscita nel 1999, Galaxy Quest è una commedia di fantascienza diretta da Dean Parisot, parodia delle serie tv sci-fi dell’epoca, in particolare Star Trek.

Nel corso degli anni si è sempre parlato di un possibile sequel, senza però che venisse mai realizzato. 25 anni dopo Sam Rockwell (interprete di Guy Fleegman) torna sull’argomento in un’intervista con GQ:

È stata davvero una fortuna, quel film. Se ci fosse un sequel di Galaxy Quest, ci staremmo. Ne abbiamo parlato, magari come una serie limitata. Simon Pegg ha addirittura parlato di aiutarci.

Come afferma Rockwell, per un momento si è parlato del coinvolgimento di Pegg in un sequel. Nel 2022 però quest’ultimo aveva chiarito che era troppo presto per parlare effettivamente di un progetto in lavorazione, dicendo che c’erano state semplicemente delle discussioni sull’argomento.

Nel ricco cast di Galaxy Quest, oltre a Sam Rockwell, troviamo Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Justin Long, Rainn Wilson e Tony Shalhoub.

