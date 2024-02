Rivedremo Sam Rockwell nei panni di Justin Hammer in qualche progetto targato Marvel Studios? In Armor Wars, magari?

In una recente intervista a GQ l’attore ha toccato vari punti, discutendo di come ha ottenuto il ruolo in Iron Man 2 (dopo aver perso quello di Tony Stark), fini al suo possibile ritorno sul grande schermo. Riguardo al primo punto ha dichiarato:

La mia partner, Leslie Bibb, era nel primo Iron Man, e così ho cenato con loro la serata della premiere, ed erano tutti così nervosi per l’evento, e poi, naturalmente, è stato un grande successo. In seguito il mio amico Justin Theroux stava per scrivere la sceneggiatura di Iron Man 2… e sono andato a casa sua e gli ho chiesto: “Che sta succedendo con Iron Man 2?” Lui mi ha risposto: “Sto per iniziare e aiutare Favreau a scrivere la sceneggiatura”. E io: “Beh, fammi partecipare. Voglio partecipare al film. Scrivimi una parte come cattivo”. Hanno parlato con Mickey Rourke e hanno deciso di dividere il cattivo in due.

Per quanto riguarda invece il ritorno in scena di Hammer, Rockwell ha aggiunto: “Voglio dire, sono in circolazione… facciamolo”.

Già alcuni giorni fa al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon aveva sottolineato la sua disponibilità, scherzando:

Beh, sto aspettando la telefonata…non ho ricevuto la telefonata, no. Mi sto facendo crescere la barba e tutto il resto.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere l’attore nei panni di Justin Hammer? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

