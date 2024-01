Argylle, diretto da Matthew Vaughn, uscirà nelle sale il primo febbraio. Nel cast, oltre a Henry Cavill, Dua Lipa e Bryce Dallas Howard, troviamo Sam Rockwell.

L’attore è celebre, oltre ovviamente per aver vinto un Oscar per Tre manifesti a Ebbing, Missouri, come ballerino. In quasi tutti i suoi film infatti c’è una scena in cui lo si vede danzare. Da Iron Man 2 a Mr Right fino a Il genio della truffa e Charlie’s Angels.

In un’intervista con CB Sam Rockwell svela come è nata questa sua “caratteristica”:

Inizialmente è per liberarsi dal nervosismo. Ricordo di aver fatto Box of Moonlight ed ero davvero così nervoso. Ballavo semplicemente per scrollarmi di dosso l’ansia. Ero a un provino per Confessioni di una mente pericolosa. Letteralmente, George (Clooney ndr) mi ha permesso di ballare al provino per rilassarmi. E alla fine ha deciso di utilizzarlo nello screen test.

Ancora non sappiamo se Rockwell ballerà anche in Argylle, ma speriamo di sì.

Argylle: la trama

Dalla mente brillante di Matthew Vaughn (del franchise Kingsman e Kick-Ass) nasce Argylle, un thriller di spionaggio acuto, che stravolge la realtà e vi porta in giro per il mondo. Bryce Dallas Howard (Jurassic World) è Elly Conway, autrice solitaria di una serie di romanzi best-seller di spionaggio, la cui idea di felicità è una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Ma quando le trame dei libri di Elly, incentrate sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un’organizzazione criminale globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio reale, le tranquille serate a casa diventano un lontano ricordo. Accompagnata da Aiden (il premio Oscar® Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire.

