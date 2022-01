Si parlava da anni e anni di un possibile, di un seguito del ben noto film animato della Aardman uscito nelle sale nel 2000. Nel giugno del 2020 è stata proprio la Aardman ad annunciare che, effettivamente, il seguito si sarebbe fatto e che sarebbe arrivato su Netflix ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Ora, grazie al profilo Twitter ufficiale di Netflix, è arrivata la prima immagine ufficiale di Galline in fuga 2 insieme a un’altra lietissima notizia. Nel 2024, a diciannove anni di distanza dall’uscita nei cinema di Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro, la Aardman riporterà in scena il ben noto duo con un nuovo lungometraggio animato che debutterà sempre su Netflix in tutto il mondo a eccezione dell’Inghilterra, dove verrà proposto dalla BBC.

Qua sotto trovate la prima foto ufficiale di Galline in fuga 2, intitolato in originale Chicken Run: Dawn of the Nugget, e quella che ha accompagnato l’annuncio del nuovo film di Wallace & Gromit.

Tramite la sua pagina Facebook ufficiale, la Aardman ha condiviso qualche informazione aggiuntiva sulla trama dei due progetti.

Su Galline in fuga 2 leggiamo:

Il nuovo film vede Ginger e tutte le galline vivere un’esistenza da sogno nella loro pacifica isola santuario, distante dai pericoli del mondo umano. Quando lei e Rocky danno il benvenuto a una piccoletta di nome Molly il lieto fine sembra completo. Ma sulla terraferma i loro simili devono affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Ginger e la sua squadra arriva il momento di tornare in azione anche se questo significa mettere a rischio la loro stessa libertà. Il voice cast principale sarà composto da Thandiwe Newton (Ginger), Zachary Levi (Rocky), Bella Ramsey (Molly).

Su Wallace & Gromit invece:

Nel film vediamo un Gromit sempre più preoccupato da un Wallace un po’ troppo dipendente dalle sue invenzioni. Quando lo Gnomo Intelligente che ha creato sviluppa un’intelligenza tutta sua, toccherà a Gromit combattere le forse sinistre e salvare il suo padrone… che potrebbe non inventare più nulla!

