Durante un’intervista con THR, Sam Fell ha parlato di Galline in fuga: L’alba dei nugget, il sequel del film in stop-motion in arrivo a dicembre.

Alcune delle voci storiche del primo film sono cambiate, e tra queste anche quelle di Julia Sawalha e Mel Gibson, gli interpreti di Gaia e Rocky. Sawalha qualche anno fa aveva accusato la produzione di averla scartata perché “troppo vecchia”.

Fell ha spiegato durante l’intervista che questo secondo capitolo è da intendersi quasi come un reboot:

Sono passi 23 anni, quindi tanto tempo. Nuovo regista, nuova era. Ho iniziato a pensare se tutte quelle decisioni sul cast fatte negli anni ’90 fossero ancora le migliori per i ruoli di oggi.

Sulla decisione di sostituire Mel Gibson ha poi aggiunto:

Mel era una scelta favolosa per Rocky quando il personaggio era un gallo playboy. Mel era una stella del cinema così come Rocky, era perfetto. Ma ora Rocky è più vulnerabile, è padre per la prima volta. Ed è più il film di Gaia, quindi il ruolo è diverso.

Al suo posto è stato scelto Zachary Levi, che ogni tanto finisce nel mirino dei social per le sue dichiarazioni controverse. Per il regista non è un problema:

Devo ammettere che non bado molto ai social, ho altro a cui pensare. Ma Zachary ha una voce bellissima e un grandissimo umorismo. Dà vita a Rocky in maniera fantastica.

Galline in fuga: L’alba dei Nugget arriverà il 15 dicembre su Netflix.

