Secondo quanto riportato da Deadline il regista(Overlord) dirigerà per la Sony Pictures un adattamento cinematografico di, nota opera fumettistica giapponese scritta e disegnata da Hiroya Oku.

Secondo alcune fonti il progetto si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo. Marc Guggenheim si è occupato della sceneggiatura.

Qua sotto trovate parte della descrizione ufficiale dell’opera da Wikipedia:

Kei Kurono, un ragazzo egoista ed insicuro, e Masaru Kato, suo amico di infanzia sono travolti da un treno della metropolitana per non essere riusciti ad abbandonare i binari dopo aver salvato la vita di un barbone ubriaco caduto sulle rotaie. Invece di morire, la loro coscienza viene trasferita in delle copie dei loro corpi, in un appartamento di Tokyo in cui sono presenti altre persone, tutte appena morte nei più svariati modi. Le porte dell’appartamento sono chiuse ed è impossibile avvicinarsi a queste o ai muri, il gruppo non può andarsene. Poco dopo una misteriosa sfera nera, nota come Gantz, si attiva, rivelando al suo interno diversi equipaggiamenti: una tuta nera fatta su misura per ciascuna persona presente, che dona al portatore forza, resistenza e velocità sovrumane, un controller, che funziona da radar, e tre diversi tipi di armi. Un testo sulla superficie esterna della sfera informa i presenti che le loro vite sono finite e che essi ora appartengono a lui.

Ai giocatori, detti “gantzer”, è quindi assegnata una missione, che consiste nello stanare e uccidere degli alieni target, venendo ricompensati con punti proporzionali alla forza dei mostri sconfitti. Alla totalizzazione di cento punti un giocatore può decidere se ricominciare il gioco con un’arma più potente, riportare in vita una persona contenuta nella memoria di Gantz o tornare alla propria vita ma senza ricordarsi nulla del “gioco”. I presenti vengono quindi teletrasportati nel luogo della caccia. Con poche informazioni a disposizione e una notevole dose di perizia, soprattutto da parte di Kei, il gruppo sopravvive alle prime due missioni, perdendo solo qualche membro. Durante la terza, tuttavia, l’intero gruppo viene decimato dal boss, incluso Masaru, e solo Kei riesce a tornare vivo all’appartamento. Nel prosieguo della storia attorno a Kei si forma un nuovo gruppo di giocatori, mentre il giovane lotta strenuamente per tenere in vita i suoi compagni e liberarsi dal gioco.

[..]