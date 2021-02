Gareth Evans ha siglato un accordo con Netflix: un’esclusiva per produrre e dirigere film per la piattaforma streaming. Il regista die della serieaveva già diretto un film per Netflix, ovvero Apostolo . La nuova partnership prevede che si metta al lavoro su un nuovo progetto, il thriller d’azione Havoc con protagonista Tom Hardy.

Evans scriverà e dirigerà la pellicola e la produrrà assieme alla One More One Productions, verranno coinvolge anche la Severn Screen di Hardy ed Ed Talfan e la XYZ Films di Aram Tertzakian. La storia inizia con un accordo su un carico di droga finito male: un detective malandato dovrà farsi strada nella malavita criminale per salvare il figlio perduto di un politico, e nel frattempo svelerà una profonda rete di corruzione e cospirazione che avvolge l’intera città.

Il coinvolgimento di Hardy nel nuovo film è stato fondamentale perché venisse siglato l’accordo tra Netflix ed Evans, che le due parti avevano iniziato a strutturare dopo l’uscita di Apostolo. Questo un estratto della nostra recensione del film:

Non bisogna affrettarsi davanti ad Apostolo, il nuovo film di Gareth Evans distribuito da Netflix, perché la sua qualità migliore è il saper cambiare lentamente sotto i nostri occhi. A differenza di molti altri film questo non ha dei colpi di scena che cambiano la trama, rivoltandola, ma delle scoperte che cambiano il film stesso. Quando pensi di essere davanti ad un certo tipo di film Apostolo cambia, lo fa piano piano, bruciando le sue carte lentamente fino a trascinarti in un altro genere, e poi all’interno di esso sempre più in basso, sempre più hard core. Fino alla fine. Leggi la recensione