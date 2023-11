Chris Pratt ha testimoniato con uno scatto su Instagram di essere tornato in sala di doppiaggio per lavorare a Garfield: Una missione gustosa (The Garfield Movie), il film d’animazione basato sul celebre personaggio a fumetti i cui diritti cinematografici sono di proprietà di Alcon Entertainment.

Potete vedere il post qua sotto:

A doppiare il protagonista Chris Pratt, affiancato da Samuel L. Jackson che darà voce al padre di Garfield. Il trailer si apre in maniera piuttosto inconsueta, con Garfield che racconta come lui abbia adottato il suo padrone John. Il tono cambia drasticamente quando lo rivediamo adulto, intento a divorare delle… lasagne.

Ricordiamo che in passato il personaggio è stato protagonista di due film ibridi live-action/CGI, con Bill Murray a dare la voce all’iconico gatto. Negli anni sono usciti anche film direct-to-video e serie animate.

Alla regia di The Garfield Movie c’è Mark Dindal, già regista di Chicken Little e Le follie dell’imperatore.

FONTE: Chris Pratt

Classifiche consigliate