Un cinema di León, in Spagna, si è trasformato nel teatro di un violento alterco a margine della proiezione di Garfield – Una missione gustosa, il film d’animazione doppiato in Italia da Maurizio Merluzzo arrivato al cinema lo scorso 1 maggio.

Protagonista dell’incidente il pugile spagnolo di 25 anni Antonio Barrul, sei volte campione nazionale a livello amatoriale prima di diventare professionista l’anno scorso. Barrul, nel fine settimana, si era recato al cinema a vedere Garfield insieme a sua moglie e suo figlio e tutto è rapidamente degenerato dopo che lo sportivo ha notato la maniera, a quanto pare rude, con cui un altro spettatore stava trattando la sua partner.

In un video diffuso via X, l’ex Twitter, è possibile vedere il pugile alzarsi dalla sua poltrona e camminare per litigare con l’uomo, prima di scatenare una serie di pugni e farlo cadere a terra.

A fight broke out during a screening of the ‘GARFIELD’ movie pic.twitter.com/b2fSSO3H1D

Lunedì il peso supergallo ha parlato con Radioestadio Noche esprimendo il suo pentimento per essersi comportato in quel modo, cercando però di spiegare perché l’alterco è diventato violento

Poi aggiunge:

Mi sono scusato sia al cinema che pubblicamente perché quelle immagini non mi rendono orgoglioso. Ciò che viene mostrato in quel video non rappresenta chi sono io realmente. Se la stessa cosa accadesse di nuovo, cercherei di far intervenire la sicurezza per portarlo via. Se la sicurezza fosse arrivata in tempo, molte cose avrebbero potuto essere evitate.