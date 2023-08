Da Variety apprendiamo che Gary Oldman è entrato nel cast del nuovo film di Paolo Sorrentino in fase di riprese a Napoli.

Il ruolo dell’attore è per il momento misterioso, ma sul decimo film del regista si sa che ruoterà attorno a una donna chiamata Partenope che, stando a Sorrentino, “porta il nome della sua città ma non è né una sirena né un mito“.

Il regista in una dichiarazione al giornale ha poi aggiunto:

La sua lunga vita incarna il repertorio completo dell’esistenza umana: la leggerezza della giovinezza e la sua morte, la bellezza classica e le sue inesorabili permutazioni, amori insensati e impossibili, flirt stantii e passione vertiginosa, baci di notte a Capri, lampi di gioia e sofferenza costante, padri veri e inventati, finali e nuovi inizi.

Prodotto nuovamente da The Apartment di Lorenzo Mieli (È stata la mano di Dio, The Young Pope, The New Pope), il film è stato scritto da Sorrentino ed è attualmente senza titolo. Nel cast, oltre a Gary Oldman, anche Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia Degrandi Nello Mascia, Biagio Izzo e Celeste Dalla Porta.

