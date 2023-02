Il gatto con gli stivali 3: il co-regista parla delle sue speranze

In una recente intervista con The Playlist, Joel Crawford ha parlato del successo di Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio e delle possibilità di un terzo capitolo.

Crawford non si è sbilanciato particolarmente, ma ha parlato delle sue speranze:

Non so cosa succederà, ma visto che amiamo questi personaggi la speranza c’è. Crediamo in questa storia che stiamo raccontando e speriamo che il pubblico si senta coinvolto e chieda di più, sia per quanto riguarda il lato del Gatto con gli stivali sia per quanto riguarda Shrek.

Posso dire sulla base del responso del mondo che il pubblico abbia detto: “Sì, ne vogliamo ancora”, cosa che mi rende molto felice. In tutta onestà, spero di continuare a raccontare storie con tutti questi personaggi.