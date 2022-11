Gears of War, Netflix si aggiudica i diritti di adattamento: in arrivo un film e una serie animata

Dopo la notizia dello scorso febbraio relativa al fatto che Netflix si era aggiudicata i diritti di sfruttamento di BioShock (ECCO TUTTI I DETTAGLI) è di qualche ora fa la notizia che il colosso dello streaming si è accaparrato la possibilità di lavorare a un’altra importante IP videoludica, quella di Gears of War.

Netflix produrrà un film e di una serie animata insieme a The Coalition, casa sviluppatrice dietro Gears of War precedentemente nota come Zipline Studios, Microsoft Vancouver e Black Tusk Studios, posseduta della Microsoft Game Studios.

Allo stato attuale delle cose, non ci sono ancora nomi collegati al progetto per quel che concerne regia, produzione e sceneggiatura, ma la proprietà intellettuale viene indicata come una massima priorità per Netflix e lo sviluppo degli adattamenti dovrebbe partire appena le posizioni vacanti poc’anzi citate verranno riempite.

Come segnala Wikipedia:

Gears of War si incentra sui soldati della Squadra Delta che combattono per salvare gli umani che abitano sul pianeta immaginario Sera da un nemico implacabile sotterraneo conosciuto come L’Orda di Locuste. Il giocatore assume il ruolo di Marcus Fenix, un ex detenuto e un soldato dedito alla guerra. Nella modalità cooperativa, il secondo giocatore gioca nel ruolo dell’amico di Fenix, anch’egli soldato, Dominic Santiago (Dom). I due soldati si uniscono alla Squadra Delta e si battono contro L’Orda Delle Locuste attraverso il corso di una campagna di gioco basata sull’azione.

È da ben più di dieci anni che Hollywood tenta di portare sullo schermo, senza successo, Gears of War. All’epoca, pareva che dovesse essere adattato per il cinema dalla Universal considerato che per l’allora executive della major, Scott Stuber, si trattava di una questione di massima importanza. Poi, come noto, tutto si risolse con un nulla di fatto. Curiosamente, l’attuale presidente della divisione dei film originali targati Netflix è proprio Scott Stuber che, a quanto pare, non vuole mollare l’osso. Quando la pellicola era ancora nell’agenda della Universal, Dave Bautista aveva espresso molto esplicitamente il desiderio di voler interpretare Marcus Fenix, il protagonista del franchise videoludico.

Ora che Netflix ha effettivamente in programma un film e una serie Tv di Gears of War, il creatore della IP, Cliff Bleszinski, è tornato a caldeggiare l’ingaggio di Bautista suggerendo anche anche altri interpreti per i vari personaggi lanciando anche un peculiare appello: quello di tenere Chris Pratt lontano dal tutto.

Oh and yes, Bautista as Marcus please – and a Latino actor for Dom, dammit. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) November 7, 2022

I could also see Karl Urban as Marcus, folks. Fuckin' diabolical. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) November 7, 2022

Oh and keep Chris Pratt away from the Gears franchise, please, FFS. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) November 7, 2022

FONTE: Deadline