Diretto da Ang Lee, Gemini Man (2019) racconta la storia di Henry Brogan (Will Smith), un ex assassino che diventa bersaglio di un misterioso killer. Brogan scoprirà che l’uomo sulle sue tracce altri non è che il suo clone, più giovane di lui di 25 anni.

Il film fu un flop nonostante la presenza di Will Smith e del regista premio Oscar, ma il lavoro di CGI fu comunque piuttosto notevole.

Per portare in scena la versione più giovane di Will Smith, infatti, si è fatto ricorso alla CGI. Ma il supervisore degli effetti visivi del film, Guy Williams, ha rivelato che il ringiovanimento non è stato l’unico momento in cui sono ricorsi alla CGI dell’attore. Ha raccontato, in un’intervista con Corridor Crew, che c’è una scena che è passata completamente inosservata, quella di un inseguimento in moto in Colombia in cui Borgan estrae una pistola. La persone sulla moto era uno stunt con la faccia di Smith renderizzata sopra. Dice Williams:

Non poteva guidare la moto fino a quel punto, così avremmo dovuto fare una transizione davvero elaborata dallo stuntman sulla moto a Will Smith. Quindi, una volta che sei arrivato fino a lì, la transizione è quasi più difficile che semplicemente continuare fino alla fine della ripresa.

