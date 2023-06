In un’intervista con CB, Gene Simmons, bassista co-fondatore dei Kiss, ha raccontato i dettagli di una lettera ispiratrice ricevuta da Stan Lee quando era appena un ragazzino. L’artista è da sempre appassionato di fumetti e ne ha anche scritti alcuni in prima persona, tra cui Dominatrix. Così, a tredici anni, mentre cercava di mettersi in contatto con il celebre fumettista, non è passato inosservato. Ecco il suo racconto:

Che persona straordinaria era [Stan Lee]. Lo conoscevo da decenni, ma quando avevo tredici anni torturavo Flo Steinberg, il suo assistente al 645 di Madison Avenue. Dal nulla, ricevetti una cartolina da Stan in persona che diceva, con la sua calligrafia: “Gene, sei destinato a fare grandi cose. Excelsior, Stan“. E per me, piccolo tredicenne del Queens, New York, questo era un segno degli dei che lui esisteva davvero e non solo nelle pagine dei fan. Il fatto che abbia detto qualcosa di gentile a me, quando non avevo nulla nel mio curriculum, che mi abbia ispirato è una parola dolce per definirlo.

Ma questo non è stato l’unico contatto tra i due. Nel 1982, era stato invece il musicista a contattare Lee, offrendosi di interpretare La Cosa in un potenziale film dei Fantastici 4, come lui stesso aveva reso noto su Twitter qualche anno fa. Ora, sempre parlando con CB, ha rivelato che la sua lettera non è rimasta senza risposta: ” [Lee] mi ha chiamato, (ha detto) la cosa politicamente corretta, ‘Lo stiamo pianificando. Lo terremo a mente. Siamo così felici‘”.

Alla domanda poi se, in vista del nuovo film sui Fantastici 4 in programma al momento ai Marvel Studios, avesse scritto a Kevin Feige, Simmons risponde con una risata: “Non hanno abbastanza soldi“.

FONTE: CB/CB

