Genitori in trappola: l’ex CEO Disney credeva che Lindsay Lohan avesse davvero una gemella!

Genitori in trappola, remake del film conosciuto in Italia come Il cowboy con il velo da sposa, segna l’esordio al cinema della dodicenne Lindsay Lohan. Nella pellicola targata Disney, uscita nel 1998, l’attrice interpreta Hallie e Annie, due gemelle identiche separate alla nascita dopo il divorzio dei genitori. Cresciute in continenti diversi, le due si incontrano in un campo estivo, dove mettono a punto un piano per riunire i loro genitori. La sua “doppia” interpretazione è stata così credibile che non tutti si sono resi conto che vestiva i panni di entrambe le protagoniste, come lei stessa ha raccontato, ospite del Drew Barrymore show:

Alla premiere del film, Michael Eisner, che all’epoca era alla Disney [come CEO], mi chiese: “Dov’è la tua gemella?“. Io risposi: “Non ho una gemella, avreste dovuto pagarmi il doppio!“. E non lo dimenticherò mai! L’ho detto davvero.

A proposito di Lindsay Lohan, vi ricordiamo che la potete ritrovare come protagonista di Falling For Christmas, commedia natalizia da poco disponibile su Netflix. Nel film, è una viziata ereditiera di un impero alberghiero fidanzata da poco, che viene coinvolta in un incidente sui campi da sci, perdendo la memoria proprio qualche giorno prima di Natale. A prendersi cura di lei il modesto proprietario di una baita e sua figlia. Qui potete leggere la nostra recensione.

