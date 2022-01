Le riprese sono state interrotte a causa del Covid-19, ma intanto in una recente intervista con Deadline , George Clooney ha parlato di, la nuova commedia romantica con Ol Parker ( Mamma Mia! Ci risiamo ) in cabina di regia per la Universal Pictures e la Working Title con protagonista anche

L’attore si non si è sbilanciato molto, ma ha parlato del progetto:

Questo film è speciale. Ol Parker, un regista e sceneggiatore davvero meraviglioso, ci ha scritto la sceneggiatura. Io non giravo una commedia romantica da Un giorno… per caso, forse anche da più tempo. Ne ho girate alcune di irriverenti, e in questo caso io e Julia ci trattiamo malissimo in modo davvero divertente. Non appena l’ho letto ho chiamato Julia: “Te l’hanno mandato?” e lei mi ha risposto: “Sì”. Poi le ho chiesto: “Accetti?” e lei mi ha risposto: “E tu accetti?”, io le risposto: “Sì, ma a patto che accetti anche tu”. È stata una bella coincidenza.

Clooney e Roberts interpreteranno una coppia divorziata che decide di intraprendere un viaggio a Bali per impedire alla loro figlia di fare lo stesso errore che loro hanno fatto 25 anni prima.

L’ultima data d’uscita fissata era al 21 ottobre 2022.