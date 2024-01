George Clooney è ora nei cinema statunitensi con il suo ultimo film da regista: The Boys in the Boat.

Confessa l’attore/regista in un’intervista con Sky News che per lui dirigere è più divertente che recitare:

È più divertente, hai molto più controllo. Posso comandarli e non devo imparare a remare.

Si riferisce ovviamente alla trama del suo film: la storia della squadra di canottaggio statunitense che vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

Continua:

Man mano che invecchi, hai bisogno di avere altre cose da fare. Non puoi fare solo una cosa. Sono fortunato perché ho 62 anni e posso fare le cose che amo, e molte persone non hanno questa possibilità. Ne sono ben consapevole e lo celebro perché, sai, se non mi divertissi penso che la gente sarebbe davvero arrabbiata.

Ad ogni modo non ha abbandonato la recitazione. Come lui stesso dice, scherzando…

Mi piace ancora recitare, mi diverto. Ho appena fatto un film con Brad Pitt, è un attore emergente.

Il film a cui Clooney fa riferimento è Wolfs, un thriller diretto da Jon Watts in cui i due attori tornano a lavorare insieme dopo 15 anni. Il film uscirà nelle sale statunitensi il 20 settembre.

