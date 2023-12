George Clooney e Matthew Perry, oltre a essersi conosciuti in giovane età quando il secondo aveva appena 16 anni, sono stati accumunati dal successo contemporaneo delle due serie TV in cui hanno recitato, E.R. – Medici in prima linea e naturalmente Friends.

Nel diciassettesimo episodio della prima stagione di Friends, intitolato in italiano “Vivere intensamente parte 2”, George Clooney comparve anche come guest star con un cameo nei panni di un… medico.

E durante la promozione stampa del suo ultimo film, The Boys In The Boat, George Clooney ha potuto ricordare proprio l’amico Matthew Perry e riflettere su quel periodo rivoluzionario per la televisione che vide l’arrivo, sostanzialmente in contemporanea nel 2004, di Friends, prodotta da Warner Bros Television, ed E.R. – Medici in prima linea creata dallo scrittore Michael Crichton e proposta dalla NBC.

Ecco i passaggi del Botta&Risposta con Deadline dedicati alla cosa.

La morte di Matthew Perry deve averti colpito duramente. ER e Friends hanno debuttato nello stesso anno. Prodotti da Warner Bros e NBC, proposti nello stesso giorno e nella stessa serata del giovedì. Entrambi grandi successi.

Eravamo fianco a fianco sullo stesso teatro di posa. Eravamo entrambi lo spettacolo delle 10 di sera e facevamo il 25% in più di ascolti rispetto a quello delle 9. Uno show delle 10 di sera che otteneva quei numeri così rapidamente? Avevamo 40 milioni di persone che ci guardavano. È stato davvero un successo e considera che le serie Tv da un’ora tendono a raggiungere il picco verso il terzo anno. Iniziano a esaurire le trame e poi iniziano a ripeterle un po’. È durato più di 10 anni, era di grande qualità, stava cambiando il modo in cui veniva fatto la televisione. Poi sarebbe arrivato anche I Soprano. C’era una grande differenza nel modo in cui raccontavamo storie alla velocità con cui lo stavamo facendo. E poi c’era Friends. C’è una cosa riguardo alle sitcom davvero buone che si ricollega ai tempi di Jack Benny. Le sitcom davvero buone migliorano con l’età. Felix Unger entra in una stanza sporca e inizi a ridere. Una volta che conosciamo i personaggi, diventa commedia situazionale, non è quasi più necessario fare battute. Li conosciamo. Tutto ciò che sapevi di Jack Benny era che era taccagno, che aveva sempre 39 anni e che era scarso al violino. Tutto quello che veniva dopo non aveva importanza. Potevi guardarlo. Per questo le serie da mezz’ora possono davvero svilupparsi in show migliori man mano che procedono, cosa più complicata per quelli drammatici. Roba come The Wire era interessante, rimescolavano le carte in tavola, ma nella maggior parte dei casi quelle davvero degni di nota erano le sit-com da 30 minuti. E Friends, ragazzi, è stato divertente guardare quei ragazzi. Eravamo tutti davvero molto vicini. Eravamo agli upfronts nel 1994 a New York.

Sembrava quasi una piccola confraternita e Matthew è stato il primo a morire.

Conoscevo Matt da quando aveva 16 anni. Giocavamo insieme a paddle tennis. È circa 10 anni più giovane di me. Era un ragazzo fantastico, divertente, incredibilmente divertente. Era solo un ragazzo e tutto ciò che diceva, a me, a Richard Kind e a Grant Heslov, era: “Voglio solo entrare nel cast di una sitcom. Voglio solo entrare a far parte di una sitcom e sarò l’uomo più felice della terra”. Ed è entrato nel cast di quella che probabilmente è una delle migliori serie di sempre. Ma non era felice. Non gli portava gioia, felicità o pace. Osservare tutto questo accadere sul set – eravamo entrambi ai lot della Warner Brothers, lavoravamo proprio vicino l’uno all’altro – è stato difficile, perché non sapevamo cosa gli passasse per la testa, cosa stava attraversando. Sapevamo solo che non era felice e non avevo idea che stesse stesse assumendo – cosa, 12 Vicodin al giorno? – e tutte le cose di cui parlava, tutte quelle cose strazianti. E ti ricorda anche che il successo e il denaro e tutte quelle cose, non portano automaticamente felicità. Devi essere felice con te stesso e con la tua vita.