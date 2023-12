Jennifer Aniston ha parlato a viso aperto della morte di Matthew Perry, suo collega in Friends, la leggendaria serie TV creata da David Crane e Marta Kauffman e prodotta dal 1994 al 2004. L’interprete di Chandler, lo ricordiamo, è morto alla fine di ottobre, vittima di un annegamento nella sua casa a Pacific Palisades, Los Angeles.

Ora Jennifer Aniston ha ricordato il collega e amico Matthew Perry nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Variety insieme a Reese Witherspoon focalizzata, principalmente, su The Morning Show 3. Al magazine ha spiegato che l’ultima volta che ha parlato con lui risale proprio al giorno in cui è poi deceduto. Si erano sentito nel corso della giornata e l’amico, spiega Jennifer Aniston, era felice.

Gli piacerebbe essere ricordato. Era felice. Era in salute. Aveva smesso di fumare. Si stava mettendo in forma. Era felice, è tutto quello che so. Ci siamo scambiati dei messaggi quella mattina, io e il divertente Matty. Non stava soffrendo. Non stava conducendo chissà quale battaglia emotiva. Era felice. Voglio che la gente sappia che era davvero in salute e che stava cercando di migliorarsi. Era in una fase di ricerca. Lavorava così duramente. E a lui era toccato qualcosa di davvero tosto. Mi manca molto. Manca a tutti. Accidenti, ci faceva davvero ridere tanto.