Julia Roberts, dopo aver evitato di rispondere a una domanda relativa ai suoi ricordi legati all’attore in tv, è tornata a parlare di Matthew Perry durante un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight.

L’attrice è attualmente impegnata nella promozione del film Il mondo dietro di te, in arrivo su Netflix, progetto in cui viene citata più volte la serie Friends. Sara Haines, una delle conduttrici di The View, aveva quindi chiesto se Julia volesse condividere un ricordo di Matthew Perry e della puntata in cui ha recitato, andata in onda dopo il Super Bowl del 1996. La star non ha però detto nulla dell’amico e collega, sottolineando solo che è una grande fan del football americano e dichiarando: “L’episodio del Super Bowl mi ha fatto sentire molto più vicina all’evento, non avendo mai assistito”.

Roberts ha però voluto ricordare Perry ai microfoni di Entertainment Tonight spiegando:

L’improvvisa morte di qualcuno così giovane spezza il cuore. Penso che ci aiuti tutti apprezzare quello che abbiamo e continuare ad andare avanti in modo positivo, nel miglior modo possibile.

Ricordando il tempo trascorso sul set di Friends, inoltre, l’attrice ha spiegato che il cast l’aveva accolta con molto calore e l’esperienza è stata davvero divertente, lasciandole “pensieri e sentimenti positivi”.

Matthew e Julia avevano avuto una relazione durata tre mesi, iniziata proprio dopo la breve partecipazione della star nella puntata di Friends. L’interprete di Chandler, nella sua autobiografia, aveva però spiegato che le sue dipendenze e la poca autostima l’avevano spinto a spezzare il legame:

Frequentare Julia Roberts era troppo per me. Ero costantemente sicuro che mi avrebbe lasciato. Perché non avrebbe dovuto? Non ero abbastanza, non avrei mai potuto esserlo. Ero spezzato, in crisi, non era possibile amarmi. Quindi, invece che affrontare l’inevitabile agonia rappresentata dal perderla, ho chiuso la mia relazione con la bellissima e brillante Julia Roberts.

