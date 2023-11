Lisa Kudrow è tornata sui social per ricordare con affetto Matthew Perry, l’interprete di Chandler in Friends che è morto a 54 anni.

L’attrice, che nello show aveva la parte di Phoebe, ha pubblicato una foto scattata durante le riprese del pilot, che era intitolato Friends Like Us, spiegando che era stata immediatamente ordinata la produzione della prima stagione.

Lisa ha aggiunto:

Hai poi suggerito che giocassimo a poker e hai scherzato così tanto mentre iniziavamo a stringere un legame. Grazie per tutto quello. Grazie per avermi fatto ridere così tanto per qualcosa che hai detto, al punto che i miei muscoli facevano male e avevo le lacrime ogni giorno. Grazie per il tuo cuore aperto in una relazione a sei che ha richiesto dei compromessi e molte conversazioni. Grazie per esserti presentato al lavoro quando non stavi bene e, nonostante tutto, essere stato completamente brillante. Grazie per i migliori dieci anni una persona possa ottenere. Grazie per esserti fidato di me. Grazie per tutto quello che ho imparato sulla grazia e sull’amore conoscendoti. Grazie per il tempo che ho potuto trascorrere con te, Matthew.