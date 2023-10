Matthew Perry è morto a 54 anni: la star di Friends (interpretava Chandler Bing) sarebbe stata vittima di un annegamento nella sua casa a Pacific Palisades, Los Angeles, come riferiscono fonti che includono il suo portavoce e le forze dell’ordine.

La polizia lo avrebbe ritrovato nella jacuzzi, senza prove di omicidio: sul corpo verrà effettuata un’autopsia per determinare la causa e la modalità del decesso. L’attore era rientrato a casa dopo aver giocato a pickleball per un paio d’ore, e aveva mandato il suo assistente a fare una commissione poco dopo. Quando l’assistente è tornato, ha trovato Perry nella vasca e ha chiamato i soccorsi. La vasca è la stessa in cui qualche giorno fa l’attore si era fatto scattare una foto che aveva condiviso sui social, la sua ultima immagine pubblicata:

Warner Bros Television Group, che ha prodotto tutte e 10 le stagioni di Friends dal 1994 al 2004, ha reso omaggio al “nostro caro amico” e “un attore incredibilmente dotato”:

“L’impatto del suo genio comico è stato avvertito in tutto il mondo, e il suo lascito vivrà nei cuori di molti. Questo è un giorno straziante, e mandiamo il nostro amore alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan devoti”.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl — FRIENDS (@FriendsTV) October 29, 2023

Nato nel Massachusetts nel 1969 da padre americano e madre canadese, Perry è cresciuto in Canada. A 15 anni, si trasferisce a Hollywood, con la speranza di riconnettersi con suo padre, che aveva lasciato la famiglia nel tentativo di sfondare nel mondo del cinema. Si appassiona alla recitazione, e un giorno viene notato in un diner dal regista William Richert, che gli lascia un biglietto chiedendogli di partecipare al suo prossimo film, A Night in the Life of Jimmy Reardon, al fianco di River Phoenix.

Dopo piccoli ruoli in serie come Growing Pains, Beverly Hills 90210 e Dream On, Perry ha ottiene il ruolo del sarcastico e nevrotico Chandler Bing in Friends. La sitcom è diventata rapidamente un fenomeno, tra ascolti record e una pioggia di Emmy, ed è tuttora una delle serie più viste in syndication e streaming. Perry aveva 24 anni quando iniziò a interpretare Chandler ed era relativamente sconosciuto, come i suoi co-protagonisti Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer (Courteney Cox era conosciuta per il suo ruolo in Family Ties).

Matthew Perry delivering the final line in Friends pic.twitter.com/Rn6sidRC4K — Nicol (@nikowl) October 29, 2023

Perry è stato nominato per un premio Emmy cinque volte, una per Friends e due volte per il suo ruolo come l’avvocato Joe Quincy in The West Wing.

La vita personale di Perry è stata segnata dalla dipendenza: nel 1997, dopo un incidente in moto d’acqua, è diventato dipendente dagli antidolorifici.

In seguito ha spesso affermato di non ricordare tre anni del periodo di Friends e di aver speso oltre 9 milioni di dollari nella sua lotta per rimanere sobrio:

“Prendevo 55 Vicodin al giorno, pesavo 58 chili, ero su Friends e venivo guardato da 30 milioni di persone – ed è per questo che non riesco a guardare la serie, perché ero spaventosamente magro,” ha detto. Perry in seguito ammise di aver sofferto di grave ansia “ogni notte” durante le riprese e disse di non aver sentito nulla quando si concluse. Spesso, inoltre, ha rivelato di non rispondere a chi lo ferma dicendogli “sei Chandler”, preferendo essere riconosciuto per il suo lavoro e non perché identificato come un personaggio.

Tra gli altri ruoli, quello nel film di successo 17 Again al fianco di Zac Efron, come guest star in serie come The Good Wife e The Good Fight, e serie come The Odd Couple.

Nel 2019 è rimasto in coma due settimane per abuso di oppiacei, subendo 14 operazioni per porre rimedio ai danni al colon:

Sono stato messo su una cosa chiamata macchina ECMO, che fa tutto il lavoro di respirazione per il tuo cuore e i tuoi polmoni. E viene definita un’Ave Maria. Nessuno sopravvive a quella macchina. Quella notte, cinque persone sono state messe sulla macchina ECMO e le altre quattro sono morte, io sono sopravvissuto. Quindi la grande domanda è perché? Perché proprio io? Deve esserci una sorta di motivo.

Fonte: NBC News