A poco meno di 24 ore dalla tragica morte di Matthew Perry, trovato annegato domenica nella sua jacuzzi a Los Angeles, i creatori di Friends hanno rotto il silenzio commentando la notizia.

Marta Kauffman e David Crane, assieme al produttore esecutivo Kevin Bright, hanno diffuso un comunicato stampa congiunto che vi traduciamo:

Siamo sconvolti e profondamente, profondamente addolorati dalla morte del nostro caro amico Matthew. Sembra ancora impossibile. Tutto ciò che possiamo dire è che è stata una benedizione conoscerlo e averlo nelle nostre vite. Era un talento davvero brillante.

È un cliché dire che un attore rende un ruolo suo, ma nel caso di Matthew non ci sono parole più vere. Dal momento in cui lo abbiamo sentito per la prima volta interpretare il ruolo di Chandler Bing, non abbiamo pensato a nessun altro attore.

Avremo sempre cara la gioia, la luce, l’intelligenza accecante che portava in ogni momento – non solo nel suo lavoro, ma anche nella vita. È sempre stata la persona più divertente nella stanza. Più di questo, era anche la persona più dolce, con un cuore altruista e generoso.

Mandiamo il nostro amore alla sua famiglia e i suoi amici. Questa è veramente la puntata in cui i nostri cuori si sono spezzati.