Con un messaggio congiunto, i protagonisti di Friends hanno commentato ufficialmente per la prima volta la morte del loro collega e amico Matthew Perry, scomparso domenica a 54 anni per un apparente annegamento nella sua casa di Los Angeles.

Nelle ore successive alla diffusione della tragica notizia Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer non avevano proferito parola né pubblicato messaggi sui social. I cinque attori hanno preferito rilasciare ora una dichiarazione ufficiale a People, che vi traduciamo:

Siamo tutti così tremendamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici colleghi del cast. Siamo una famiglia.

C’è così tanto che andrebbe detto, ma adesso ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e processare questa enorme perdita.

Col tempo diremo di più, se e quando saremo in grado di farlo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro affetto sono con la famiglia di Matt, i suoi amici, e tutti quelli che lo amavano in giro per il mondo.