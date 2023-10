A 24 ore dal ritrovamento del corpo di Matthew Perry nella jacuzzi della sua casa di Los Angeles, un portavoce dell’ufficio di Medicina Legale della contea ha riferito che i primi risultati dell’autopsia sono inconcludenti.

L’attore è morto a 54 anni per un apparente annegamento, e fin dall’inizio erano stati esclusi atti criminali. A un primo esame, l’autopsia non ha saputo determinare le cause del decesso. Viste le vicende personali legate alla lotta alle dipendenze da medicinali e alcolici, sono stati avviati esami tossicologici i cui risultati arriveranno nel corso delle prossime settimane, ma Perry potrebbe anche essere morto per un semplice malore, anche perché sul luogo non sono state trovate sostanze stupefacenti o farmaci non prescritti che lascino sospettare altro.

Nel frattempo, davanti all’edificio di New York City che venne utilizzato come immagine dell’esterno del palazzo dove abitava Chandler Bing in Friends, i fan hanno iniziato a depositare fiori e ricordi. L’edificio si trova all’angolo tra Bedford St. e Grove St. nella zona del Greenwich Villace: alla base, si trova un café chiamato The Little Owl, dove gli appassionati stanno lasciando fiori biglietti.

“Ci dispiace che nessuno fosse lì con te,” recita un messaggio. “Sei amato e mancherai per generazioni a venire. Grazie per essere stato nostro amico”. “Non capiremo mai che lavoro faceva Chandler,” si legge su un altro biglietto, “ma sapremo sempre quanta gioia ci portava stare in sua compagnia”.

Tributes for Matthew Perry outside the Friends apartment in New York. He was so loved. pic.twitter.com/yp044s4vuW — no context chandler bing (@NoContxtBing) October 30, 2023

Fans gathered outside the "Friends" apartment in New York City's West Village to honor actor Matthew Perry after his death Saturday. pic.twitter.com/y1vGdDY7qo — Newsweek Culture (@NewsweekCulture) October 30, 2023

New York "Friends" apartment was flooled with tributes for Matthew Perry. pic.twitter.com/cHbsuzLtqV — ENZ (@ExoticNewz) October 30, 2023

Fans gather outside the exterior location of the Friends apartment in New York, laying tributes to Matthew Perry. pic.twitter.com/ms7658amaf — Tom Selway (@tomselsocial) October 29, 2023

Fonte: Deadline