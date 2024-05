In Furiosa: a Mad Max saga, la nuova pellicola diretta da George Miller, il villain principale, Dementus, è interpretato dalla star del Marvel Cinematic Universe Chris Hemsworth.

Nel corso di un’intervista, a George Miller è stato chiesto se gradirebbe lavorare con Chris Hemsworth a un film come Thor 5, pellicola dei Marvel Studios che, attualmente, non è ancora stata confermata e che non ha neanche un regista collegato in via ipotetica.

Il filmmaker ha così risposto:

Lavorerei con Chris su qualsiasi cosa. Davvero, lo farei. È un attore meraviglioso. Ha tutte le abilità necessarie. Intendo che da una parte devi essere atletico, fisicamente, ma devi anche essere atletico emotivamente e intellettualmente per affrontare questi ruoli, alla fine abbastanza complessi. Sono stato molto fortunato con tutto il mio cast e particolarmente nel modo in cui Anya e Chris si sono abbinati. Particolarmente verso la fine del mese.

FONTE: ComicBook

