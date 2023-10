Due anni fa Gerard Butler ha fatto causa a Nu Image / Millennium Films, la casa di produzione di Attacco al potere – Olympus Has Fallen, sostenendo che avesse nascosto decine di milioni di dollari tra i profitti generati dalla pellicola.

Nel causa si leggeva che “i produttori hanno guadagnato decine di milioni da Olympus, ma si rifiutano di pagare a Butler un centesimo degli incassi e dei profitti che gli erano stati promessi nell’accordo tra le parti“.

Da contratto Butler aveva diritto al 10% dei profitti, più il 6% degli incassi cinematografici se il film avesse superato i 70 milioni di dollari negli Stati Uniti e il 12% degli incassi se avesse superato i 35 milioni di dollari fuori dagli Stati Uniti.

L’attore ha però accusato i produttori di aver ricevuto delle dichiarazioni contabili errate, le ha contestate assumendo un revisore di conti che ha stabilito che gli incassi americani sono stati sottostimati di 17,5 milioni di dollari, e sono stati ignorati altri 12,5 milioni di dollari (tra cui gli 8 milioni andati ai dirigenti dell’azienda). Questo senza contare che a quanto pare Nu Image / Millennium Films aveva dedotto il costo completo della campagna marketing internazionale del film, nonostante questa venisse pagata per metà dai distributori internazionali.

Butler aveva così deciso di citare in giudizio lo studio per compensi non corrisposti, e oggi, a pochi mesi dalla data del processo inizialmente fissata, scopriamo che le due parti hanno trovato un accordo. Nu Image / Millennium Film ha deciso di patteggiare con una cifra non resa nota, ma abbastanza da indurre all’archiviazione del caso.

